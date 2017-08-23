Промышленность готовит серийное производство "плаща-невидимки" силовиков

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Промышленность ведет подготовку к серийному производству мембранного "плаща-невидимки" для Минобороны и МВД, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Ранее в интервью РИА Новости генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев рассказал, что российские учёные разработали превосходящую зарубежные аналоги мембрану, которая защитит от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, а также снизит заметность человека. По его словам, российская разработка существенно превосходит по своим свойствам широко известный зарубежный мембранный материал.

"Выполнены необходимые научно-исследовательские работы, практически завершены технологические изыскания и ведется подготовка к серийному производству. Совместно с промышленными партнерами изготовлены опытные образцы костюмов для Минобороны и МВД, начался этап их опытной носки. После его завершения можно говорить о готовности к производству", — заявили в ФПИ.

Как уточнили в фонде, новая технология может быть использована в интересах ВДВ, для производства одежды и экипировки для экстремальных видов спорта, спецодежды для полярников.

"В рамках перехода к следующему этапу на базе инновационного центра перспективных материалов уже создается опытное производство, где изготовлено уже несколько партий мембран для нужд текстильных комбинатов", — добавили в ФПИ.

Исследователи также уточнили, что в рамках поставленных задач разработана водонепроницаемая, но паро- и воздухопроницаемая мембрана. При этом отечественная разработка не просто не пропускает влагу, а выдерживает давление свыше 10 метров водяного столба. Достигается это за счет использования полимеров и примененного при изготовлении метода электроформования полимеров из нитей толщиной от 50 до 500 нанометров.

"По своим свойствам отечественная разработка превосходит иностранные аналоги, при этом она дешевле, а вся производственная цепочка полностью сконцентрирована в России. Учитывая, что у нас в стране отсутствует собственное производство мембранных водонепроницаемых и одновременно паропроницаемых материалов и все подобные материалы закупаются за рубежом, разработка будет востребована отечественной промышленностью", — заключили в ФПИ.

В 2014 году ФПИ и Минобрнауки России организовали на базе Саратовского государственного университета имени Чернышевского лабораторию по разработке перспективных материалов для защиты военных. Работы ведутся учеными в рамках крупного проекта ФПИ по созданию перспективной экипировки военнослужащего.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.