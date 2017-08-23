Минобороны утвердило эскизный проект перспективного эсминца "Лидер"

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Минобороны России утвердило эскизный проект перспективного эсминца "Лидер", сообщил РИА Новости в среду вице-президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарёв.

"Верфи ОСК обладают необходимыми технологиями и опытом, чтобы создать подобный корабль. Его проектирование продолжается. Эскизный проект (один из этапов проектирования) недавно был утвержден заказчиком",- сказал Пономарёв.

Проект эсминца "Лидер" разработан Северным проектно-конструкторским бюро под номером 23560, корабль будет обладать водоизмещением около 17,5 тысячи тонн, иметь длину 200 метров и ширину 20 метров. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и выполнять автономные плавания длительностью до 90 суток. На вооружении эскадренного миноносца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.