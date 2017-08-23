Технический облик экипировки солдата будущего сформируют до конца года

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Технический облик боевой экипировки солдата будущего третьего поколения будет сформирован до конца года, сообщил журналистам в среду гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

Концепция экипировки солдата будущего нового (третьего) поколения представлена на форуме "Армия-2017".

"Формирование технического концептуального облика боевой экипировки солдата будущего третьего поколения проводится в рамках научно-исследовательской работы "Ратник-3", которую планируется завершить в конце 2017 года", — сказал Семизоров.

Он отметил, что элементы новой экипировки будут внедряться постепенно в течение ближайших 15 лет.