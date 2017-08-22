ВМФ получит головной корабль проекта 22160 в первой половине 2018 года

КУБИНКА (Московская область), 22 авг – РИА Новости. Головной патрульный корабль проекта 22160 будет передан ВМФ РФ в первом полугодии 2018-го, сообщил РИА Новости во вторник форуме "Армия-2017" гендиректор Зеленодольского судостроительного завода Ренат Мистахов.

"Головной корабль проекта 22160 будет передан министерству обороны в первом полугодии 2018 года. Всего в строительстве находятся шесть кораблей данного проекта", — сказал Мистахов.

Особенностью данного корабля является блочный тип его строительства. Кроме того, на нем будет базироваться новейший вертолет К-29. "Это будет полноценная боевая единица", — сказал гендиректор.

Головной корабль данного проекта, получивший наименование "Василий Быков", был заложен на заводских стапелях 26 февраля 2014 года. Закладка второго корабля, названного в честь контр-адмирала Дмитрия Рогачева, состоялась 25 июля 2014 года. Третий корабль проекта 22160 был заложен в феврале 2016 года и был назван в честь Героя Советского Союза Павла Державина. Закладка четвертого корабля "Сергей Котов" состоялась 8 мая 2016 года, пятого — "Виктора Великого" – в минувшем ноябре.

Как сообщалось, все шесть кораблей должны поступить в ВМФ РФ к 2020 году.