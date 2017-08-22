ВМФ получит головной корабль проекта 22160 в первой половине 2018 года

КУБИНКА (Московская область), 22 авг – РИА Новости. Головной патрульный корабль проекта 22160 будет передан ВМФ РФ в первом полугодии 2018-го, сообщил РИА Новости во вторник форуме "Армия-2017" гендиректор Зеленодольского судостроительного завода Ренат Мистахов.
Особенностью данного корабля является блочный тип его строительства. Кроме того, на нем будет базироваться новейший вертолет К-29. "Это будет полноценная боевая единица", — сказал гендиректор.
Как сообщалось, все шесть кораблей должны поступить в ВМФ РФ к 2020 году.