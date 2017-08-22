ВМФ получит головной корабль проекта 22800 в 2018 году

КУБИНКА (Московская область), 22 авг – РИА Новости. Головной корабль проекта 22800 будет передан ВМФ РФ в 2018 году, сообщил РИА Новости во вторник на форуме "Армия-2017" гендиректор Зеленодольского судостроительного завода Ренат Мистахов.

"Головной корабль проекта 22800 будет сдан заказчику, то есть министерству обороны, в 2018 году. Сейчас в различной степени строительства находятся пять кораблей данного типа", — сказал Мистахов.

Между тем в конце июля замминистра обороны Юрий Борисов отмечал, что этот корабль – нареченный "Ураганом" — может быть передан ВМФ РФ уже в этом году. Корабль, вооруженный в том числе ракетами "Калибр", был заложен в декабре 2015 года.