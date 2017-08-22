Минобороны вскоре решит вопрос о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Минобороны в ближайшее время примет решение о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14, либо о создании новой машины им на смену, заявил во вторник в интервью корпоративному журналу "Вертолеты России" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Ми-14 (по кодификации НАТО — Haze ("Туман") — морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ М.Л. Миля. В 1973–1986 годах было изготовлено 273 Ми-14.
В настоящий момент Ми-14 сняты с вооружения российского ВМФ, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию. Ещё четыре Ми-14 используются на Украине и как минимум один в Грузии.
Предполагается, что вертолёт подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и в гражданской сферах.