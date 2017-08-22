Новое оружие России
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото

Технический облик российского боевого вертолета определят к 2019 году

© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
09:4522.08.2017
(обновлено: 09:50 22.08.2017)
06230

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Минобороны РФ и холдинг "Вертолеты России" на форуме "Армия-2017" планируют подписать контракт на формирование технического облика скоростного боевого вертолета, данные работы планируется завершить в течение ближайших двух лет, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Вертолетов России".

Самолет Як-130. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Россия поставила Мьянме первые три учебно-боевых самолета Як-130
"В рамках форума "Армия-2017" запланировано заключение контракта с Минобороны РФ на формирование концепции скоростного боевого вертолета. Документ, рассчитанный на два года, предусматривает проведение работ по определению технического облика СБВ, а также формирование технического задания на проведение опытно-конструкторских работ", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "для реализации контракта планируется использовать задел, накопленный в ходе испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом".

Ранее гендиректор компании Андрей Богинский заявлял журналистам, что летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час.

Лучшие отечественные военные самолеты
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСу-30 М2 – ударный самолет с большой дальностью полета. Создан на базе истребителя Су-30, оптимизированного для нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час, а его боевой радиус превышает 1,5 тысячи километров.Новый многоцелевой истребитель Су-30 М2 совершает посадку на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Су-30 М2 – ударный самолет с большой дальностью полета. Создан на базе истребителя Су-30, оптимизированного для нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час, а его боевой радиус превышает 1,5 тысячи километров.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) — советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Этот тип истребителей активно поставлялся на экспорт во множество стран. Было разработано и выпущено множество различных модификаций, включая палубные.Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время всероссийского этапа международного конкурса Авиадартс-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) — советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Этот тип истребителей активно поставлялся на экспорт во множество стран. Было разработано и выпущено множество различных модификаций, включая палубные.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкСу-25 - советский/российский бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.Штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Су-25 - советский/российский бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Як-130. В задачи самолета входит обучение курсантов летных училищ, оборудован цифровой комплексной системой управления, позволяет готовить пилотов на самолеты 4 и 5 поколений.Самолет Як-130
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Учебно-боевой самолет Як-130. В задачи самолета входит обучение курсантов летных училищ, оборудован цифровой комплексной системой управления, позволяет готовить пилотов на самолеты 4 и 5 поколений.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкТу-160, "Белый лебедь" - советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Самый крупный сверхзвуковой самолет в мире, и самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу.Стратегические бомбардировщики Ту-160 над Красной площадью во время репетиционного пролета в преддверии Парада Победы
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Ту-160, "Белый лебедь" - советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Самый крупный сверхзвуковой самолет в мире, и самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСу-34 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик, также позиционируемый как фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов, в том числе с использованием ядерного оружия, по сухопутным и надводным целям в любое время суток.
По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов "4+".Самолет Су-34 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Су-34 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик, также позиционируемый как фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов, в том числе с использованием ядерного оружия, по сухопутным и надводным целям в любое время суток.
По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов "4+".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения.Истребитель Миг-31 готовится к взлету
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТу-22М3 - советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик.Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ту-22М3 - советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИл-76 - тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.Самолет военно-транспортной авиации, доставивший в Москву пострадавших при обрушении казармы учебного центра ВДВ на окраине Омска
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ил-76 - тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Является первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкС-22, "Илья Муромец" - четырехмоторный цельнодеревянный бомбардировщик-биплан, выпускавшийся в России на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1913-1918 годов. На самолете поставлен ряд рекордов грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полёта. Участвовал в Первой мировой войне.4-моторный тяжелый бомбардировщик Илья Муромец
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
С-22, "Илья Муромец" - четырехмоторный цельнодеревянный бомбардировщик-биплан, выпускавшийся в России на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1913-1918 годов. На самолете поставлен ряд рекордов грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полёта. Участвовал в Первой мировой войне.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - самый быстрый винтовой самолет. Единственный в мире принятый на вооружение и серийно производившийся турбовинтовой бомбардировщик. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - самый быстрый винтовой самолет. Единственный в мире принятый на вооружение и серийно производившийся турбовинтовой бомбардировщик. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.
© Flickr / J. B.Ил-2, "Летающий танк" - советский штурмовик времён Великой Отечественной войны, созданный под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории, было выпущено более 36 тысяч единиц.Штурмовик Ил-2
© Flickr / J. B.
Ил-2, "Летающий танк" - советский штурмовик времён Великой Отечественной войны, созданный под руководством Сергея Владимировича Ильюшина. Самый массовый боевой самолёт в истории, было выпущено более 36 тысяч единиц.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЯк-9 - советский одномоторный самолёт-истребитель, был самым массовым советским истребителем Великой Отечественной войны. Производился с октября 1942 по декабрь 1948 года, всего было построено 16 769 самолетов.Советский одномоторный самолет истребитель-бомбардировщик Як-9 на постоянной экспозиции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Як-9 - советский одномоторный самолёт-истребитель, был самым массовым советским истребителем Великой Отечественной войны. Производился с октября 1942 по декабрь 1948 года, всего было построено 16 769 самолетов.
/
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена