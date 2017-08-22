КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Минобороны РФ и холдинг "Вертолеты России" на форуме "Армия-2017" планируют подписать контракт на формирование технического облика скоростного боевого вертолета, данные работы планируется завершить в течение ближайших двух лет, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Вертолетов России".

"В рамках форума "Армия-2017" запланировано заключение контракта с Минобороны РФ на формирование концепции скоростного боевого вертолета. Документ, рассчитанный на два года, предусматривает проведение работ по определению технического облика СБВ, а также формирование технического задания на проведение опытно-конструкторских работ", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "для реализации контракта планируется использовать задел, накопленный в ходе испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом".

Ранее гендиректор компании Андрей Богинский заявлял журналистам, что летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час.