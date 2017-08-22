КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Минобороны РФ и холдинг "Вертолеты России" на форуме "Армия-2017" планируют подписать контракт на формирование технического облика скоростного боевого вертолета, данные работы планируется завершить в течение ближайших двух лет, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Вертолетов России".
В нем отмечается, что "для реализации контракта планируется использовать задел, накопленный в ходе испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом".
Ранее гендиректор компании Андрей Богинский заявлял журналистам, что летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час.
По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов "4+".