МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские силовые ведомства получат уникальную машину связи "Тигр-УС", пишет газета "Известия". Новейшая разработка способна заменить в войсках сразу четыре типа машин предыдущего поколения и стать основой будущего единого информационного пространства для Минобороны, Росгвардии и погранвойск.

"Тигр-УС" может работать в стратегическом, тактическом и оперативном звеньях управления. Машина, передвигающаяся вместе со штабом, обеспечивает его всеми видами высокозащищенной связи – от телефонной до видеосвязи.

Широкой публике "Тигр-УС" впервые представят в рамках форума "Армия-2017", который пройдет в подмосковной Кубинке с 22 по 27 августа.