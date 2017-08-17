В Улан-Удэ наладят сборку Ка-226Т для Индии

УЛАН-УДЭ, 17 авг — РИА Новости. Производственные цеха авиазавода в Улан-Удэ освободят под российско-индийский проект по производству вертолета Ка-226Т, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Хочу сказать, что мы, считайте, решили вопрос, связанный с тем, чтобы освободить необходимые производственные цеха под очень перспективный российско-индийский проект. Мы договорились с нашими индийскими коллегами: они заинтересованы в том, чтобы появился вертолет Ка-226Т, этот вертолет особенно подходит для индийского рынка, потому что он высокогорный, это камовская соосная система винта, мы сейчас договариваемся о 200 вертолетах", — сказал он во время посещения авиазавода.

Вице-премьер пояснил, что есть договоренность о поставке в Индию 60 вертолетов, собранных на предприятии в Улан-Удэ, "а 140 будут уже локализованы на территории Индии, но все равно агрегаты сами будут производиться на улан-удэнском авиазаводе".

Рогозин добавил, что было принято решение демонтировать оборудование, которое использовалось для производства самолетов Су-25. По его словам, оно сейчас не нужно, так как более современные авиационные образцы, в частности Су-30СМ, которые являются заменой для Су-25, производятся на предприятии в Иркутске. Вице-премьер отметил, что на данный момент принято принципиальное решение о высвобождении производственных мощностей и в скором времени оно будет оформлено решением правительства.

Говоря о перспективах предприятия в целом, Рогозин констатировал, что картинка меняется в лучшую сторону, появляются новые модели, кроме того был сертифицирован вертолет Ми-171А2.

"Данное предприятие становится базовым предприятием "Вертолетов России", — уточнил он. Рогозин предположил, что в перспективе у завода большое будущее.