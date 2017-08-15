ВМФ России скоро получит катер "Иоанн Кронштадтский"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Рейдовый разъездной катер "Иоанн Кронштадтский" проекта 21270 "Сапсан" спустили на воду на Окской судоверфи, в скором времени катер будет передан ВМФ России, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"После дооборудования и завершения швартовных, заводских и государственных испытаний катер будет передан Ленинградской военно-морской базе", — говорится в сообщении.
Катера проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов. В том числе – для принятия парадов кораблей Военно-морского флота России руководящим составом министерства обороны.
В соответствии с тактико-техническими характеристиками, катера проекта "Сапсан" способны доставлять до 20 человек личного состава на удаление до 50 миль от точки выхода в море. Согласно разработчикам (центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"), катер можно будет безопасно эксплуатировать при волнении моря до 5 баллов.
Длина катера – 27,4 метра, ширина – 6,5 метра, осадка – 1,6 метра. Судно водоизмещением 110 тонн способно развивать скорость до 22 узлов.
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