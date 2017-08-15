Ульяновский автомобильный завод разработает новую технику для Росгвардии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод разрабатывает новую технику для Росгвардии, сообщает департамент ведомства по взаимодействию со СМИ.
Отмечается, что Росгвардия планирует закупать автомобили с улучшенными характеристиками: увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью. Тактико-технические характеристики для автомобилей будут подготовлены Главным управлением сил специального назначения и Главным управлением вневедомственной охраны Росгвардии.
"Получение новых моделей автомобилей марки УАЗ — это часть планомерной работы департамента техники и вооружения Росгвардии по обеспечению ведомства современной техникой", — подчеркнул он.
На фото: боец подразделения СОБР во время подготовки к учениям Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами.
На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
На фото: военнослужащий Национальной гвардии во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
На фото: бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений на площади Нахимова в Севастополе.
На фото: военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области.
На фото: квалификационные испытания на право ношения черного берета ОМОН на базе в Екатеринбурге.
На фото: щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим.
На фото: военнослужащие подразделений специального назначения и разведки войск Росгвардии во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
На фото: отработка задержания вооруженных бандитов патрульно-розыскной собакой Росгвардии.