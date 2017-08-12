КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Авиационная техника Воздушно-космических сил будущего будет беспилотной, рассказал журналистам в субботу главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Мы никогда ни от кого не отстанем. То, что самолеты и вертолеты будут беспилотными, в этом мы не сомневаемся. Это будет качественно новая авиационная техника, потому что идет развитие технологий, и уже сейчас все это активно внедряется в ВКС", — сказал он.

Бондарев напомнил, что на прошедших соревнованиях "Авиадартс-2017" одним из победителей стал экипаж новейшего истребителя Су-35, который разрабатывался с учетом передовых научных заделов.

"В тяжелые для Родины годы нашлись те, кто сохранил авиационную промышленность и смог все возродить. Сейчас мы на равных по самолетам пятого поколения благодаря Су-57, у нас прекрасные вертолеты — лучших в мире нет", — сказал Бондарев.

Главком добавил, что в ВКС РФ добились прекрасных показателей по боевой подготовке — годовой налет каждого пилота составляет не менее 120 часов и будет увеличиваться. Вся авиационная техника создается на предприятиях по полному жизненному циклу.