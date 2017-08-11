МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Главком Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Бондарев впервые огласил официальное название истребителя пятого поколения – Су-57.

Ранее данный проект, проходящий сегодня испытания, был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50.

"Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 – теперь мы будем его величать именно так", – сказал Бондарев в интервью телеканалу "Звезда", анонс которого опубликован на его сайте в пятницу.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.