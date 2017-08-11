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Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото

"Адмиралтейские верфи" планируют заложить две подлодки для ТОФ в 2019 году

© РИА Новости / Игорь Руссак
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10:4911.08.2017
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. "Адмиралтейские верфи" (входят в ОСК) планирует заложить еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота в 2019 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

Спасательное судно Игорь Белоусов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Он напомнил, что 28 июля были заложены первые две подводные лодки этого проекта — "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". По его словам, подлодка "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду в 2019 году и в том же году будет сдана. "Волхов" спустят на воду весной 2020-го и до конца года сдадут флоту.

"Третья подводная лодка называется "Магадан", четвертая – "Уфа". Сдаваться они будут одновременно в 2021 году, с небольшим разрывом. Мы их заложим в 2019 году. Соответственно, одна будет спущена в 2020 году, другая – в 2021 году. Пятая лодка называется "Можайск", шестой лодке Военно-морской флот еще имя не дал. Обе лодки будут сдаваться в 2022 году. Соответственно, одна будет спущена в 2021 году, другая – в 2022 году", — сказал Бузаков.

Ранее сообщалось, что контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан между министерством обороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года. По условиям контракта, первый корабль будет передан заказчику в 2019 году, строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Подлодки для ТОФ: двойной праздник на "Адмиралтейских верфях"
Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. У лодок модифицированного 636-го проекта выше боевая эффективность. Подводные лодки этого проекта объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Эта серия подводных лодок строилась на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010-го по ноябрь 2016 года.

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© МИА Россия Сегодня 2017
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