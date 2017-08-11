Ледокол нового поколения "Илья Муромец" передадут ВМФ до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Дизель-электрический ледокол нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", строящийся для ВМФ России, будет сдан до конца 2017 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Илья Муромец" станет первым за несколько десятилетий судном подобного класса, строящимся для Военно-морского флота РФ.

"По контракту мы его сдаем в этом году. Сейчас он находится на первом этапе заводских испытаний. Ледокол вернется на завод и примерно 20 августа уйдет на второй этап испытаний, по завершении которого начнется подготовка к проведению государственных испытаний. Мы не сомневаемся, что "Илья Муромец" будет сдан в контрактные сроки", — сообщил Бузаков.

"В ноябре отведено время на переход судна на Северный флот, где и состоится церемония подъема флага", — добавил Бузаков.

Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

Новое многофункциональное судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 — судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.

"Илья Муромец" — первый ледокол в России, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой и бортом.