Новые учебно-боевые вертолеты Ми-28 планируют испытать в Сирии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новые вертолеты Ми-28 УБ (учебно-боевой) планируется испытать в Сирии, сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, который принял участие в съемке документального фильма "Военная приемка. Авиация в Сирии. Вертолеты".

В настоящее время в составе российской группировки в Сирии находятся, в том числе, вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник".

"Сегодня у Ми-28Н есть пилот и есть оператор. Основная цель и задача модернизации – сделать его учебно-боевым для того, чтобы управление вертолетом могло осуществляться из каждой из кабин. Мы бы хотели, чтобы вертолеты прошли здесь (в Сирии) своего рода тестирование", — сказал Богинский.

По словам ведущего, поставка первых вертолетов из серии "УБ" в российскую армию, а точнее в российскую группировку в Сирии, запланирована на 2017 год.

Кроме того, отметил Богинский, сегодня вертолеты с учетом опыта Сирии проходят доработку.

"Наши вертолеты уже сегодня дорабатываются, и как один из примеров — это оснащение всех вертолетов бортовым комплексом обороны, который сегодня ставится на все машины. Это эффективный пример работы промышленности и отклик на достаточно проблемные вопросы для того, чтобы сохранить жизни наших пилотов", — сказал Богинский.

Ведущий пояснил, что речь идет о комплексе "Витебск". Это система радиоэлектронной борьбы, которая создает вокруг вертолета невидимый защитный купол. Натыкаясь на него, управляемая ракета меняет траекторию и уходит в сторону.