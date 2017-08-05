Вооружение и техника ЗВО на 45% представлена образцами нового поколения

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вооружение и военная техника ЗВО уже на 45% представлена образцами нового поколения, сообщил начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) уже на 45% состоит из современнейших образцов нового поколения. В 2017 году запланирована поставка в войска еще более 1000 единиц боевых машин", — сказал он.

Мугинов отметил, что только за последнее полугодие в войска ЗВО поступили унифицированные командно-штабные машины (УКШМ) Р-149МА1, новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г, уникальные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2", а также бронеавтомобили "Рысь", "Тайфун-К" и бронетранспортеры БТР-82А.

Мугинов добавил, что объединения ВВС и ПВО округа пополнились истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация – истребителями-бомбардировщиками Су-34, ударными вертолетами Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

Перевооружение соединений и воинских частей ЗВО продолжается ежемесячно. Только за прошедший месяц военнослужащими округа было освоено более 170 единиц вновь поступивших боевых машин.