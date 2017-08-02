В России к 2023 году планируют создать семитонный ударный беспилотник

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Беспилотный самолет-вертолет с изменяемым вектором тяги массой две тонны может быть создан в 2020 году, а массой семь тонн — в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании "Кронштадт", начальник Центра перспективных исследований Владимир Воронов.

Аппарат будет построен на базе беспилотника "Фрегат", создание которого уже завершено.

"При наличии двигателя мы сможем создать сначала двухтонник и поднять его через три года. Он может использоваться не только как разведчик и ударный, но и как транспортный аппарат. У семитонника с полезной нагрузкой одна тонна дальность может составить три тысячи километров. Для вертолета и непостижимое расстояние. На его производство потребуется еще три года", — сказал Воронов.

По его словам, семитонный аппарат может рассматриваться министерством обороны в качестве ударного. При этом такие самолеты-вертолеты могут рассредоточенно базироваться вне аэродромов. "Все аэродромы известны вероятным противникам наперечет. А нашему "Фрегату" нужна просто поляна в лесу", — сказал Воронов.

Он также отметил, что в качестве штатного двигателя можно использовать ТВ7-117, который используется на вертолетах Ми-8. На малый беспилотник возможна установка двигателя, который компания "Климов" производит для вертолета "Ансат".

Ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов сообщил РИА Новости, что, опираясь на имеющийся мировой опыт, можно также прогнозировать, что новый беспилотник сможет выполнять множество транспортных задач.

"Если говорить о военной области, то это, в частности, снабжение бойцов на удаленных аванпостах оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами, а также, возможно, эвакуация раненных", — сказал Федутинов.