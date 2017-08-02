В России к 2023 году планируют создать семитонный ударный беспилотник

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Беспилотный самолет-вертолет с изменяемым вектором тяги массой две тонны может быть создан в 2020 году, а массой семь тонн — в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании "Кронштадт", начальник Центра перспективных исследований Владимир Воронов.
"При наличии двигателя мы сможем создать сначала двухтонник и поднять его через три года. Он может использоваться не только как разведчик и ударный, но и как транспортный аппарат. У семитонника с полезной нагрузкой одна тонна дальность может составить три тысячи километров. Для вертолета и непостижимое расстояние. На его производство потребуется еще три года", — сказал Воронов.
По его словам, семитонный аппарат может рассматриваться министерством обороны в качестве ударного. При этом такие самолеты-вертолеты могут рассредоточенно базироваться вне аэродромов. "Все аэродромы известны вероятным противникам наперечет. А нашему "Фрегату" нужна просто поляна в лесу", — сказал Воронов.
Он также отметил, что в качестве штатного двигателя можно использовать ТВ7-117, который используется на вертолетах Ми-8. На малый беспилотник возможна установка двигателя, который компания "Климов" производит для вертолета "Ансат".
"Если говорить о военной области, то это, в частности, снабжение бойцов на удаленных аванпостах оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами, а также, возможно, эвакуация раненных", — сказал Федутинов.