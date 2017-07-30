ВС РФ получили более 6,5 тысяч единиц бронетанковой техники в 2016 году

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России получили за 2016 год более 6,5 тысячи единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, более 1,5 тысячи образцов ракетно-артиллерийского вооружения и 11 новых судов, сообщил в воскресенье заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Только за прошедший год в войска поставлены и введены в эксплуатацию более 6,5 тысячи единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и более 1,5 тысячи единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Для повышения возможностей в состав вспомогательного флота принято 11 новых современных судов", — сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Замминистра добавил, что за этот же период во взаимодействии с предприятиями оборонно-промышленного комплекса проведено более 160 тысяч технических обслуживаний и ремонтов.

По его словам, до 1 октября 2017 года в части, расположенные в районах Крайнего Севера и отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока будет доставлено более 90 тысяч тонн материальных средств.