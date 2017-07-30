Испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершаются, сообщил Рогозин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Испытания российского корабля "Адмирал Флота Советского Союза Горшков " завершаются, после принятия головного фрегата проекта 22350 "мускулистые" корабли его типа будут в серийном производстве, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Рогозин.

"Испытания по "Горшкову" завершаются. Я считаю, что это хорошая, большая работа", — сказал Рогозин журналистам.

Он отметил, что конструкторы и технологи на новой платформе захотели применить все то, что у них было в задумках, "а это всегда очень опасно". "Обычно модернизация и дальнейшее развитие корабельного флота или, скажем, авиации происходит таким образом, что количество новшеств не должно превышать 30%", — сказал Рогозин, отметив, что в противном случае корабль может превратиться в испытательный полигон.

По словам Рогозина, на этом корабле 87% всего нового.

"Головной корабль примем, а потом "мускулистые" корабли типа "Горшкова" будут в серийном производстве", — сказал Рогозин.

Ранее вице-премьер РФ называл "мускулистыми" корабли, обладающие возможностью носить "огромное количество вооружений".

Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Корабли проекта 22350 обладают водоизмещением 5 тысяч тонн, длиной 135 метров, шириной 16 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180 — 210 человек. На вооружении фрегатов состоят корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ", а также комплекс "Пакет-НК".