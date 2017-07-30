Российский флот отрастил "Панцирь". У других его долго не будет

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Россия лидирует в области разработки и производства высокотехнологичных вооружений, и новое тому доказательство — морская версия известного сухопутного комплекса ПВО "Панцирь" ближнего радиуса действия.

Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс ПВО "Панцирь-МЕ" создали в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Шипунова, и впервые показали общественности в конце июня, на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Изделие произвело большое впечатление на специалистов и посетителей выставки. Напоминающий боевого робота из фантастического фильма "Панцирь-МЕ" внушает уважение уже одним своим грозным видом, но главное — боевыми возможностями.

Мощь ракетно-артиллерийского вооружения и новейшая радиолокационно-оптическая интегрированная система управления делают это оружие эффективнейшим средством обороны. "Панцирь-МЕ" надежно защищает корабль в радиусе 20 километров (высота купола ПВО — 15 километров) от всех современных средств воздушного нападения: крылатых ракет, сверхзвуковых противокорабельных ракет, авиабомб и беспилотников.

Ракеты "Панциря" уничтожают цели разделяющейся боевой частью — облаком острых стальных стержней. Две шестиствольные пушки калибра 30 миллиметров и скорострельностью 5000 выстрелов в минуту значительно расширяют боевые возможности комплекса. Система управления огнем основана на применении фазированной антенной решетки (радары сопровождают цели и собственные ракеты).

После команды на поражение целей боевая система реагирует автоматически, за две-три секунды. Может работать ракетами одновременно по четырем целям в секторе 90 градусов. "Панцирь-МЕ" практически не имеет "слепой" зоны, располагает тремя радарами — оптическим, дальнего обнаружения (до 50 км) и сопровождения цели. Комплекс "видит" летательные аппараты в деталях (и даже парашюты диверсантов).

Универсальный и достаточный

"Панцирь-МЕ" создан в городе Туле, в КБ приборостроения им. академика А.Г.Шипунова. Однако с главным конструктором Юрием Савенковым мы беседовали в Санкт-Петербурге, где корабельный комплекс оказался если не главным событием военно-морского салона, то одной из самых заметных новинок.

Противовоздушная оборона — дело всей его жизни, поэтому о своем детище Юрий Савенков рассказывает подробно и увлеченно: "Рождение морского "Панциря" — требование времени. В последние годы могущество целей ПВО увеличивается, а их размеры и заметность уменьшаются. Наша концепция позволяет уничтожать противокорабельные ракеты, решать задачи ПВО практически до борта. Всё "заточено" на бесконечно малое время реакции, ракеты постоянно находятся не в корпусе корабля, а наверху, в постоянной готовности к бою. Если противник применяет средства воздушного нападения, начинаем работать по целям ракетным вооружением (ракеты у нас могущественные) на 20-километровой дистанции. Потом добиваем из пушки то, что долетает ближе. А если это 500-килограммовая авиабомба, её целесообразнее разрушать только артиллерией. Комплекс "Панцирь-МЕ" универсален настолько, что может устанавливаться на авианосцах и на малых кораблях (водоизмещением от 500 тонн). Для малых кораблей рубеж ПВО ближнего действия является самодостаточным, основным и единственным. В группе кораблей наш комплекс интегрируется в коллективную ПВО".

Специфика флотской службы предполагает постоянный контакт электронной аппаратуры с влагой и морской солью. "Панцирь-МЕ" надежно защищен от капризов стихии. Юрий Савенков отмечает: "Морское исполнение требовало дополнительной защиты, герметичности блоков. Эти очень большие проблемы успешно решены".

Интерес к "Панцирю" со стороны ВМФ возрастал по мере освоения войсками в сухопутного комплекса (с 2012 года), однако морское направление в Туле рассматривали изначально (причем в корабельном и в береговом вариантах). На сегодня "Панцирь-МЕ" прошел большой объем корабельных испытаний и запущен в серийное производство. Тульские оружейники намерены создать целую линейку подобных изделий, а на Западе только разрабатывают аналоги.

Запас прочности

Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова — одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, где разработано и освоено в серийном производстве более 150 образцов вооружения и военной техники.

Тульские "Каштан", "Каштан-М" и "Панцирь-МЕ" не имеют аналогов в мире, потому что совмещают в башенной установке мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение с интегрированной радиолокационно-оптической системой управления. Два вида вооружения уже дают значительное преимущество, однако "Панцирь-МЕ" обладает и более высокими характеристиками каждого из видов оружия в отдельности. В сравнении с комплексом "Каштан-М" поражающий потенциал "Панциря" увеличен в четыре раза. Применение в боевом модуле многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и зенитной управляемой ракеты с дальностью стрельбы 20 километров позволяет отражать налеты групповых целей, атакующих с разных направлений. И одновременно обстреливать четыре цели, включая поражение новых типов модернизированных ПКР.

Основные преимущества комплекса — малое время реакции при большой многоканальности. Боевая производительность и поражающий потенциал одного канала в 2 — 4 раза выше, чем у комплексов ПВО лишь с артиллерийским вооружением. Каждый боевой модуль располагает четырьмя десятками двухступенчатых зенитных управляемых ракет с твердотопливным ускорителем и осколочно-стержневой боевой частью.

Необходимо учитывать, что в ближней зоне ПВО повторный обстрел ракетами невозможен, необходимо сбивать цель с первого пуска. Если это не удается, автоматически включаются пушки (дострел) — два шестиствольных автомата. Впрочем, как мы уже отмечали, ракеты и пушки могут работать отдельно.

Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность и независимость "Панциря-МЕ" от времени суток. Основной режим работы — автоматический (без участия оператора), что значительно повышает боевую устойчивость кораблей. И в целом создает запас прочности ВМФ России в Мировом океане.