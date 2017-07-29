Корабли проекта "Каракурт" планируют строить на верфях Дальнего Востока

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") для Тихоокеанского флота планируют строить на верфях Дальнего Востока, сообщил в субботу заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"С "Пеллой" у нас законтрактованы семь таких кораблей и пять законтрактованы с Зеленодольским судостроительным заводом. В планах еще контрактация с 2018 года еще шести. Скорее всего, эти корабли будут строить восточные верфи, потому что они предназначены для Тихоокеанского флота. Из-за сложной логистики целесообразно вести строительство именно на Дальнем Востоке, давая загрузку этим судостроительным активам", — сказал Борисов журналистам в субботу.

Заместитель министра обороны России в субботу принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля (МРК) "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт") на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". МРК "Ураган" был заложен в декабре 2015 года.

Ранее начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский сообщал, что до 2022 года на заводе "Пелла" планируется построить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800.