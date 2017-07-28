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На церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера Ульяновск

Подарок ко Дню ВМФ: на "Севмаше" заложили подводный крейсер "Ульяновск"

© РИА Новости / Павел Кононов
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17:3328.07.2017
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СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 28 июл – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) проекта "Ясень-М", который будет носить имя "Ульяновск", состоялась на северодвинском предприятии "Севмаш" (входит в состав АО "ОСК") в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
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АПК "Ульяновск" станет шестым в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", спроектированных петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головной корабль этого проекта — "Казань" — 31 марта был спущен на воду и проходит сейчас заводские испытания.

Подарок к празднику

В цехе "Севмаша", где закладываются лодки типа "Ясень" и "Борей", многолюдно – сотрудники завода, ветераны, руководители города, области, завода, ОСК и ВМФ считают закладку лодки накануне Дня ВМФ и дня города Северодвинска знаковым событием.

По традиции к корпусу лодки приваривается закладная доска, на которой написано наименование подводной лодки, проект и дата закладки, а также место, где она закладывается.

Сборщик Григорий Зевакин и сварщик Игорь Попов волнуются особо: им выпала честь приварить табличку – операция простая, но важная. Скромно признаются, что не знают, за какие заслуги им выпал такой шанс, но уверены – запомнится на всю жизнь. "Тут для всех это большой праздник, гордость за предприятие", — говорят работники завода.

© Фото : Эльчин Мансимов, АО "ПО "Севмаш"Закладка АПЛ "Ульяновск"
© Фото : Эльчин Мансимов, АО "ПО "Севмаш"
Закладка АПЛ "Ульяновск"

Не хуже, чем у американцев

Собратья "Ульяновска" — атомные подводные крейсеры "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" — пока находятся на разных этапах строительства. Головной подводный крейсер серии "Ясень" – "Северодвинск" также был построен на Севмаше и передан Военно-морскому флоту 17 июня 2014 года.

Атомная подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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"Корабли этой серии практически доказали свою высокую надежность, отличные боевые качества. ВМФ будет ждать эту подводную лодку, надеемся, что ваш высокий профессионализм и знания будут залогом того, что лодка будет сдана в установленный срок и будет служить безопасно и во славу России", — сказал заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук на церемонии закладки.

Он привел в пример подводную лодку "Северодвинск". "Результаты боевой службы показали, что мы получили подводные лодки нового класса, и это шаг вперед. Это прекрасная работа", — пояснил заместитель главкома. На вопрос журналистов, чьи лодки лучше – российские или американские, Бурсук улыбнулся: "У нас точно не хуже".

Как поясняют специалисты, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями в кооперации.

© Фото : Эльчин Мансимов, АО "ПО "Севмаш"Закладка АПЛ "Ульяновск"
© Фото : Эльчин Мансимов, АО "ПО "Севмаш"
Закладка АПЛ "Ульяновск"

Строят династиями

Среди рабочих в касках и спецовках в цехе завода выделяются нарядно одетые женщины – они тоже сотрудницы предприятия, для них день закладки новой лодки – настоящий праздник. "Это большое событие, весь город живет этим", — поясняет одна из сотрудниц "Севмаша" Вера.

Подводная лодка проекта Ясень-М. Архивное фото
© Фото : СЕВМАШ
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На заводе работали ее дед и отец. По словам гендиректора "Севмаша" Михаила Будниченко, из 26 тысяч работников завода 10 тысяч – именно женщины. "На заводе работают почти все в городе – по крайней мере, в каждой семье есть кто-то, кто работает здесь. Ведь целыми династиями строят", – говорит Вера.

Михаил Титов пришел на "Севмаш" в 1949 году 16-летним подростком. С улыбкой вспоминает, что все тогда было в диковинку – и электричество, и газ, и техника. "Я же до этого работал в колхозе с лошадьми. А здесь… Вот, например, тогда даже часов почти ни у кого не было, вставали на завод по гудку", — вспоминает герой соцтруда.

Михаил Иванович принимал участие в строительстве первых АПЛ. Говорит, что они по сравнению с нынешними образцами – "небо и земля". "Там были узкие пространства, тесно в отсеках, а теперь строят так, что экипажу комфортно, и столовая есть, и много чего другого", — сказал Титов. Сегодня он уже на пенсии, но признается, что "завод не отпускает".

"Мне 85-й год, но все равно сердце бьется за наше предприятие, которое меня вырастило. У меня трое детей, сын и внучка работают на "Севмаше", — со слезами на глазах говорит ветеран.

© РИА Новости / Павел КононовПерейти в фотобанкНа церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Ульяновск". 28 июля 2017
© РИА Новости / Павел Кононов
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На церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Ульяновск". 28 июля 2017

Сил хватит

В том, что у северодвинского завода хватит сил и возможностей выполнить все обязательства перед флотом, гендиректор не сомневается. "У "Севмаша" огромный опыт строительства кораблей и огромный коллектив – 26,5 тысячи профессионалов, поэтому у "Севмаша" хватит мощи построить эти корабли", — отметил Будниченко.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Он подчеркивает, что все необходимое для строительства лодки поступает с российских предприятий. "Все российское – тысяча заводов, более 200 заводов первой кооперации нам поставляют", — сказал Будниченко.

Говоря о лодках этого проекта, он отметил, что испытания начаты на атомной подлодке "Казань" типа "Ясень-М". "Казань" уже стоит на набережной, начат этап швартовых испытаний, в этом году она должна выйти в море, и в следующем году мы должны ее передать флоту в соответствии с графиком", — заявил гендиректор "Севмаша".

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж 64 человека, автономность 100 суток, подводную скорость 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Согласно российской военно-морской доктрине, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.

Российская атомная подводная лодка Ульяновск
Российская атомная подводная лодка "Ульяновск"
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