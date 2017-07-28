Атомная подлодка "Казань" начала проходить швартовые испытания

СЕВЕРОДВИНСК, 28 июл – РИА Новости. Проект испытания начат на атомной подлодке "Казань" типа "Ясень-М", в этом году она выйдет в море, сообщил журналистам гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Казань" уже стоит на набережной, начат этап швартовых испытаний, в этом году она должна выйти в море, и в следующем году мы должны ее передать флоту в соответствии с графиком", — сказал Будниченко.

В пятницу на "Севмаше" состоялась церемония закладки еще одной лодки этого проекта "Ульяновск".

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж 64 человека, автономность 100 суток, подводную скорость 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Согласно Военно-морской доктрине России, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.