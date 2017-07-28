ФПИ планирует создать для ВМФ автономные группировки морских роботов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) ведет работу по созданию автономных группировок морских роботов для ВМФ РФ, сообщил РИА Новости замглавы фонда Игорь Денисов в преддверии отмечаемого в воскресенье Дня Военно-морского флота.

"Протяженность морских границ России составляет около 38 тысяч километров, это определяет критическую важность создания новых технологий в интересах ВМФ. Именно поэтому ФПИ, к примеру, ведет исследования по созданию морских группировок автономных роботизированных средств нового поколения", — заявил замглавы ФПИ.

Помимо новых роботов, в ФПИ создаются гидроакустические и гидролокационные системы нового поколения, уникальные технологии обнаружения подводных объектов, автономные энергетические комплексы, перспективные системы навигации и связи.

По словам Денисова, новые технологии позволят вывести боевую эффективность на новый уровень.

"Все работы фонда по морской тематике проводятся в тесном сотрудничестве с ВМФ. Выстроено практическое взаимодействие со всеми флотами. В 2016 году в рамках проведения совместного эксперимента ВМФ, ФПИ и Российской академии наук представители фонда приняли участие в переходе на тяжелом атомном подводном ракетном крейсере "Дмитрий Донской"", – добавил собеседник агентства.

Идут разработки и в области медицинского обслуживания: создается "лаборатория на чипе", которая может быть использована для медобследований во время длительных походов. Кроме того, разрабатываются препараты для повышения иммунитета людей, работающих в сложных условиях.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.