Российская армия получит первые двигатели для "Белых лебедей" до конца года

САМАРА, 27 июл – РИА Новости. Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2 ("Белый лебедь"), сообщил в четверг журналистам замглавы ведомства Юрий Борисов.
По словам замминистра, "если все пойдет нормально, то в этом году мы получим пять двигателей НК-32, а еще один — в первом квартале следующего года".
Первый полет Ту-160М2 запланирован на первый квартал 2018 года, новый двигатель будет экономичнее старого на 10%, указал Борисов. По его словам, сейчас все работы идут по графику, хотя раньше "были отставания".
Завод "Кузнецов" ремонтирует двигатели для самолетов Дальней авиации — Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 (соответственно, НК-32, НК-25,НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для модернизированных "Белых лебедей".