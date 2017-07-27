Российская армия получит первые двигатели для "Белых лебедей" до конца года

САМАРА, 27 июл – РИА Новости. Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2 ("Белый лебедь"), сообщил в четверг журналистам замглавы ведомства Юрий Борисов.

"Мы завершаем в этом году, я надеюсь, контракт с установочной партией — это шесть двигателей. В начале августа завод приступает квалификационным испытаниям, которые будут длиться практически полтора месяца. По завершении их мы сделаем вывод по готовности к приемке тех двигателей, которые сегодня находятся на финальной сборке", — сказал он в ходе посещения завода "Кузнецов" в Самаре.

По словам замминистра, "если все пойдет нормально, то в этом году мы получим пять двигателей НК-32, а еще один — в первом квартале следующего года".

Первый полет Ту-160М2 запланирован на первый квартал 2018 года, новый двигатель будет экономичнее старого на 10%, указал Борисов. По его словам, сейчас все работы идут по графику, хотя раньше "были отставания".

"Мы надеемся выйти на ритмичную поставку. Более того, сегодня мы уже на финише, заключаем контракт на 2018, 2019, 2020 года на поставку серийных комплектов двигателей НК-32. По установочной серии финиш контракта — осень этого года", — отметил заместитель Сергея Шойгу.

Завод "Кузнецов" ремонтирует двигатели для самолетов Дальней авиации — Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 (соответственно, НК-32, НК-25,НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для модернизированных "Белых лебедей".