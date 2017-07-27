Все дивизии ВДВ России перевооружены на ПЗРК "Верба" четвертого поколения

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 июл – РИА Новости. Все воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии Воздушно-десантных войск России уже перевооружены на новые переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба", сейчас эти комплексы в плановом порядке поставляются в отдельные десантно-штурмовые бригады, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
По словам Сердюкова, ПЗРК "Верба" "способен поражать самолёты тактической авиации, ударные вертолёты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех". Эти комплексы обеспечивают возможность стрельбы на встречных курсах по малоизлучающим в инфракрасном диапазоне целям, таким как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты различных классов, на дальней границе зоны поражения на предельно малых высотах, перечислил командующий достоинства "Вербы".