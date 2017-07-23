Новое оружие России
Ударный вертолёт Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском

Модернизированный Ми-28НМ поступит в войска с 2018 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10:2723.07.2017
(обновлено: 10:28 23.07.2017)
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ЖУКОВСКИЙ, 23 июл – РИА Новости. Модернизированный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" с двойным управлением начнет серийно поступать в войска с 2018 года, сообщил журналистам в воскресенье главком Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Вертолет МИ-28. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Российский офицер отметил превосходство Ми-28НМ над американским "Апачем-Д"
"По Ми-28НМ ни одного отставания. Это прекрасный вертолет, он нам очень нужен. В 2018 году запланировано окончание опытно-конструкторских работ, и он пойдет в войска", — сказал генерал в ходе авиасалона МАКС-2017.

По словам Бондарева, Ми-28НМ будет поступать во все строевые части армейской авиации.

"Мы его будем брать во все авиационные части, потому что это вертолет с двойным управлением, и он позволяет готовить молодых пилотов", — подчеркнул главком ВКС России.

Ми-28НМ — модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском начался 18 июля и сегодня завершает свою работу.

Чудеса пилотажа на МАКС-2017
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон проходит на аэродроме в Жуковском с 18 по 23 июля. В этом году на МАКСе впервые выступила Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat выступает на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный авиационно-космический салон проходит на аэродроме в Жуковском с 18 по 23 июля. В этом году на МАКСе впервые выступила Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа протяжении первых трех дней работы авиасалона проходила деловая программа выставки, включавшая подписание контрактов и соглашений между заказчиками и разработчиками в сфере вооружений и военной техники.Участники фотографируются на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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На протяжении первых трех дней работы авиасалона проходила деловая программа выставки, включавшая подписание контрактов и соглашений между заказчиками и разработчиками в сфере вооружений и военной техники.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПилотажная группа "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском.Пилотажная группа Русь на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пилотажная группа "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМакет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на МАКС-2017 в Жуковском.Макет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 22 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступление самолета национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".Самолет национальной пилотажной группы ОАЭ Fursan Al Emarat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выступление самолета национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ четвертый день работы авиасалона на аэродром в Жуковский, наряду со специалистами, приехали и обычные любители авиации, чтобы посмотреть на плановые полеты групп высокого пилотажа.Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В четвертый день работы авиасалона на аэродром в Жуковский, наряду со специалистами, приехали и обычные любители авиации, чтобы посмотреть на плановые полеты групп высокого пилотажа.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина на самолете Экстра-300 (Extra 300) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина на самолете Экстра-300 (Extra 300) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина на самолете Экстра-300 (Extra 300) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтуденты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Студенты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Студенты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Зенитный ракетный комплекс Бук на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на стенде КРЭТ ознакомился с комплексом новейшего бортового радиоэлектронного оборудования и медицинским модулем для вертолета Ансат.Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на стенде КРЭТ ознакомился с комплексом новейшего бортового радиоэлектронного оборудования и медицинским модулем для вертолета Ансат.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДемонстрационные полеты многоцелевых истребителей Су-30СМ.Многоцелевые истребители Су-30СМ во время демонстрационных полетов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Демонстрационные полеты многоцелевых истребителей Су-30СМ.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление экипажей итальянских учебно-тренировочных самолетов и легких штурмовиков Аэрмакки MB-339 в небе над Жуковским.Участник на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выступление экипажей итальянских учебно-тренировочных самолетов и легких штурмовиков Аэрмакки MB-339 в небе над Жуковским.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАО "НПП "Звезда" на МАКС-2017 представила рабочее место пилота боевой авиации: катапультное кресло для истребителя пятого поколения Т-50, снаряжение, кислородное оборудование и костюм летчика.Посетители осматривают продукцию на стенде АО НПП Звезда на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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АО "НПП "Звезда" на МАКС-2017 представила рабочее место пилота боевой авиации: катапультное кресло для истребителя пятого поколения Т-50, снаряжение, кислородное оборудование и костюм летчика.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСамый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.Транспортный вертолет Ми-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители Международного авиационно-космического салона осматривают кабину истребителя Су-35.Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском осматривают кабину самолета СУ-35
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители Международного авиационно-космического салона осматривают кабину истребителя Су-35.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПилотажная группа "Эрвин" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Пилотажная группа Эрвин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пилотажная группа "Эрвин" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа МАКС-2017 состоялась премьера уникального российского летающего автомобиля-амфибии БОРТС "Тритон". По суше бегалет перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом, а по воде — как аэроглиссер.Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС Тритон на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На МАКС-2017 состоялась премьера уникального российского летающего автомобиля-амфибии БОРТС "Тритон". По суше бегалет перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом, а по воде — как аэроглиссер.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПилотажная группа "Первый полет" на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Пилотажная группа Первый полет на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пилотажная группа "Первый полет" на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШестерка реактивных итальянских учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339, на которых выступает национальная команда Объединенных Арабских Эмиратов по высшему пилотажу Al Fursan ("Рыцари").Сотрудник правоохранительных органов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шестерка реактивных итальянских учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339, на которых выступает национальная команда Объединенных Арабских Эмиратов по высшему пилотажу Al Fursan ("Рыцари").
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа МАКСе публике была представлена и модернизированная версия "Ночного охотника", ударный вертолет Ми-28НМ. По сравнению с предшественником, у нового "охотника" модернизирована кабина, он оснащен локатором, который позволит вести круговой обзор. Машина также получит новое высокоточное оружие и современную систему управления.Ударный вертолёт Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На МАКСе публике была представлена и модернизированная версия "Ночного охотника", ударный вертолет Ми-28НМ. По сравнению с предшественником, у нового "охотника" модернизирована кабина, он оснащен локатором, который позволит вести круговой обзор. Машина также получит новое высокоточное оружие и современную систему управления.
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