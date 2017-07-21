В России идут испытания комплекса РЭБ, блокирующего космические удары

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл – РИА Новости. Испытания комплекса радиоэлектронной борьбы, предотвращающего угрозу воздушно-космического нападения, начались в России, заявил РИА Новости в пятницу в ходе авиасалона МАКС-2017 советник первого заместителя предприятия разработчика данной системы – концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.
Станция радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации условного противника. Возможности широкополосной станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов.