ВС вскоре получат огнеметную систему ТОС нового поколения

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости. Поставки новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка", которая придет на смену "Солнцепеку", заложена в российскую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов, заявил в пятницу РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика данных машин – научно-производственного объедения "Сплав" — Николай Макаровец.

Ранее о разработке системы "Тосочка" заявлял заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Конечно, заложены. Это развитие проекта "Солнцепек", однако у этой системы, в отличие от предыдущей, будет колесное шасси. Опыт эксплуатации ТОС в пустынных зонах показал, что колесные шасси им подходят лучше", — сказал Макаровец в ходе авиасалона МАКС-2017.

Собеседник агентства добавил, что опыт применения ТОС на ближневосточном театре военных действий учитывается в разработке "Тосочки" также в связи с тем, что эту систему планируется поставлять странам этого региона.