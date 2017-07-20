Первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения Т-50 завершен

ЖУКОВСКИЙ, (Московская область), 20 июл – РИА Новости. Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев сообщил, что первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) завершен.

"Сегодня историческое событие — в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", — сказал он.