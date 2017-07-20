Ракету с лазерной головкой самонаведения создадут в России до конца года

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" до конца 2017 года завершит создание ракеты Х-250 с лазерной головкой самонаведения, заявил журналистам в четверг гендиректор компании Борис Обносов.

"Сегодня на выставке нами представлена ракета Х-250 с лазерной головкой самонаведения. Мы первыми в нашей стране осваиваем такие технологии. Рассчитываем, что до конца года мы завершим работы по этому изделию. Это очень важно, потому что мы, как и весь мир, стремимся к тому, чтобы цель была поражена дифференцированно, с минимальным ущербом для гражданского населения — к сожалению, обычно войны в голой пустыне не ведутся", — сказал он.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия. Компания объединяет более 30 предприятий, расположенных в столичном регионе, Петербурге, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Омской, Нижегородской, Рязанской областях, а также Дагестане.