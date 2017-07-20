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Самолет Т-50. Архивное фото

Ученые впервые показали "нервную систему" истребителя Т-50

© РИА Новости / Максим Блинов
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09:3120.07.2017
(обновлено: 09:32 20.07.2017)
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл — РИА Новости. Российский Фонд перспективных исследований впервые представил "нервную систему" авиатехники, которой предполагается оснастить истребитель будущего ПАК ФА (Т-50) и другие машины, сообщили РИА Новости в фонде в четверг.

Истребители Т-50 выполняют демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Минобороны может получить в первой партии 12 истребителей ПАК ФА
По плану, первые ПАК ФА должны поступить в Вооруженные силы РФ в 2019 году.

"На авиасалоне МАКС-2017 ФПИ впервые показал разработку "нервной системы" для перспективной авиатехники — систему контроля состояния конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов. ФПИ представил макет перспективного истребителя ПАК ФА, изготовленный из композитных материалов", — рассказали в фонде.

Макет изготовлен таким образом, что при его деформировании (например, при попытке согнуть крыло) все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер возникших дефектов. Оснащение самолета "нервной системой" позволит снизить затраты на обслуживание и ремонт.

"Встроенная система неразрушающего контроля позволяет в реальном времени делать комплексную оценку состояния техники и прогнозировать срок службы композитных деталей самолетов. "Чувствительность" конструкции к механическим воздействиям достигается за счет встроенных в структуру композиционных материалов оптических волокон с особыми датчиками, объединенных в сеть", — рассказали в ФПИ.

В перспективе оснащение гражданских и военных самолетов подобной "нервной системой" позволит добиться максимальной осведомленности наземных служб о техническом состоянии летательных аппаратов, что сделает возможным обслуживание техники по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров. Такие осмотры сегодня производятся вне зависимости от фактического состояния летательного аппарата ввиду отсутствия точных систем диагностики.

Истребители Т-50 выполняют демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Многие представленные на МАКС новинки необходимы ВКС, заявил главком
"Таким образом, технические возможности бортовых систем непрерывного контроля и оценки состояния конструкции будут расширены, а стоимость наземного обслуживания и ремонта — снижена. Кроме того, появится возможность автоматизировать процессы ремонта и заказа запчастей, так как срок их службы и износа будет поддаваться более точному прогнозированию", — заключили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

Новый МиГ-35, Т-50 и арктические беспилотники на открытии МАКС-2017
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.Самолет ИЛ-76 МД на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.Участники у вертолета МИ-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосле проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.Сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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После проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия салона МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.Офицеры вооруженных сил России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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В рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.Участник в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.Многоцелевой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.
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© РИА Новости / Максим Блинов
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"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМакет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".Макет космического аппарата Пион-НКС на стенде Федерального космического агентства Роскосмос на МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Макет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛетающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.Летающая лаборатория Ил-76Л , представленная на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.Посетители у самолета ТР-301 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и Ту-154М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБезопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.Сотрудники правоохранительных органов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Безопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.Самолет ИЛ-2 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.
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© РИА Новости / Илья Питалев
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На МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.
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На МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на открытии МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.
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