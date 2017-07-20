Ученые впервые показали "нервную систему" истребителя Т-50

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл — РИА Новости. Российский Фонд перспективных исследований впервые представил "нервную систему" авиатехники, которой предполагается оснастить истребитель будущего ПАК ФА (Т-50) и другие машины, сообщили РИА Новости в фонде в четверг.

По плану, первые ПАК ФА должны поступить в Вооруженные силы РФ в 2019 году.

"На авиасалоне МАКС-2017 ФПИ впервые показал разработку "нервной системы" для перспективной авиатехники — систему контроля состояния конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов. ФПИ представил макет перспективного истребителя ПАК ФА, изготовленный из композитных материалов", — рассказали в фонде.

Макет изготовлен таким образом, что при его деформировании (например, при попытке согнуть крыло) все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер возникших дефектов. Оснащение самолета "нервной системой" позволит снизить затраты на обслуживание и ремонт.

"Встроенная система неразрушающего контроля позволяет в реальном времени делать комплексную оценку состояния техники и прогнозировать срок службы композитных деталей самолетов. "Чувствительность" конструкции к механическим воздействиям достигается за счет встроенных в структуру композиционных материалов оптических волокон с особыми датчиками, объединенных в сеть", — рассказали в ФПИ.

В перспективе оснащение гражданских и военных самолетов подобной "нервной системой" позволит добиться максимальной осведомленности наземных служб о техническом состоянии летательных аппаратов, что сделает возможным обслуживание техники по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров. Такие осмотры сегодня производятся вне зависимости от фактического состояния летательного аппарата ввиду отсутствия точных систем диагностики.

"Таким образом, технические возможности бортовых систем непрерывного контроля и оценки состояния конструкции будут расширены, а стоимость наземного обслуживания и ремонта — снижена. Кроме того, появится возможность автоматизировать процессы ремонта и заказа запчастей, так как срок их службы и износа будет поддаваться более точному прогнозированию", — заключили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.