ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл — РИА Новости. Следующая модель российского беспилотника "Орион-Э" будет ударной, заявил журналистам генеральный директор группы "Кронштадт", разработчика этого БПЛА, Армен Исаакян.

"Мы работает над его модернизацией. О деталях пока распространяться не буду. Но следующая модель будет именно в этом облике", — сказал Исаакян, отвечая на вопрос, будет ли создан ударный беспилотник.

По его словам, ударная модель "Ориона" будет весить порядка 5 тонн с полезной нагрузкой от одной до двух тонн.

Кроме того, у компании " есть возможность создания беспилотника вертикального взлета массой 7 тонн с полезной нагрузкой 1-1,5 тонны", добавил гендиректор.

Работы по созданию БЛА "Орион" в рамках опытно-конструкторских работа (ОКР) "Иноходец" ведет входящая в состав АФК "Система" компания "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). Создаваемый БЛА относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, а потолок – порядка 8000 метров.

В октябре 2011 года Минобороны РФ заключило с "Транзасом" контракт на проведение опытно-конструкторской работы по этой теме.