Группа "Кронштадт" продвинет беспилотник "Орион-Э" на экспорт

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл – РИА Новости. Группа "Кронштадт" с 2017 года начинает продвигать на экспорт тяжелый разведывательный беспилотник "Орион-Э", заявил журналистам в среду в ходе авиасалона "МАКС-2017" гендиректор компании Армен Исаакян.

"Сегодня "Орион-Э" уже готов к запуску в серийное производство, начата работа по продвижению машины на зарубежные рынки по линии Рособоронэкспорта, рассчитываем занять свою нишу в сфере тяжелых беспилотников", — сказал он в ходе презентации аппарата.

Исаакян отметил, что в состав комплекса "Орион-Э" входит от четырех до шести беспилотников и наземная станция.

"В этом беспилотнике 100% новизны. В нем применяются детали, которые ранее не применялись в других моделях. Это конструкция угольного планера, то есть она изготовлена из композитных материалов. Создав этот беспилотник, мы вступили в международный элитный клуб стран, которые могут производить тяжелые беспилотники", — заявил генконструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков.

Как заявил журналистам представитель компании, максимальная целевая нагрузка "Орион-Э" составляет 200 килограмм, максимальная продолжительность полета — 24 часа. Радиус применения машины до 300 километров.

"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.

Группа "Кронштадт" входит в состав АФК "Система", являясь представителем крупного кластера инновационных предприятий, нацеленных на обеспечение отечественного высокотехнологичного производства. Офисы компании и центры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ расположены в Москве и Санкт-Петербурге.