Минобороны получило около ста Су-34 с комплексом РЭБ "Хибины-10В"

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Минобороны России получило порядка ста самолетов Су-34 с комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибины-10В", заявил журналистам советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.
По его словам, живучесть боевого самолёта Су-34, оборудованного "Хибинами-10В", повышается не менее чем в 25 раз.
"Станция используется на истребителях класса Су-30СМ, предназначена для индивидуальной и индивидуально-групповой защиты самолётов фронтовой авиации Су-30СМ. Она сейчас активно применяется в Сирии и показывает выдающиеся результаты, поэтому эту технику Минобороны на круглую сумму для себя заказало, для Су-30СМ", — добавил Михеев.