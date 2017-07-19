Минобороны получило около ста Су-34 с комплексом РЭБ "Хибины-10В"

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Минобороны России получило порядка ста самолетов Су-34 с комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибины-10В", заявил журналистам советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"Была поставка комплекса "Хибины-10В" на завод в Новосибирск. Это комплекс индивидуальной защиты для Су-34. На сегодняшний день Минобороны поставлено порядка ста самолётов Су-34 и 100% оборудованы комплексом "Хибины-10В", — сказал Михеев на авиасалоне МАКС-2017.

По его словам, живучесть боевого самолёта Су-34, оборудованного "Хибинами-10В", повышается не менее чем в 25 раз.

"Станция используется на истребителях класса Су-30СМ, предназначена для индивидуальной и индивидуально-групповой защиты самолётов фронтовой авиации Су-30СМ. Она сейчас активно применяется в Сирии и показывает выдающиеся результаты, поэтому эту технику Минобороны на круглую сумму для себя заказало, для Су-30СМ", — добавил Михеев.