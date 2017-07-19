Россия и Сербия обсуждают поставки дивизионов С-300

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл – РИА Новости. Россия и Сербия обсуждают возможность поставок дивизионов зенитно-ракетной системы С-300, сообщил в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС РФ) Дмитрий Шугаев.
"В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках дивизионов ЗРС С-300. Этот вопрос обсуждается", — сказал он журналистам в ходе авиасалона МАКС-2017, отвечая на вопрос, удалось ли достичь договоренностей по поставкам С-300 в интересах Белграда.