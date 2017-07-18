В Минобороны рассказали, когда заложат новый авианесущий крейсер

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Закладка нового авианесущего крейсера планируется ближе к 2025 году, это запланировано в рамках госпрограммы вооружений, заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов.

Ранее заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук заявил, что Минобороны запланировало строительство нового авианосца.

"У нас на конец госпрограммы вооружений 2018-2025 запланирована закладка авианесущего крейсера. Думаю, что тогда возникнет необходимость разработки нового палубного самолета, возможно, вертикального взлета", — сказал Борисов журналистам.