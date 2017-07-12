В Петербурге спустили на воду новый буксир, построенный для ВМФ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Новый буксир, построенный для Военно-морского флота (ВМФ) России, спустили на воду в Санкт-Петербурге, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду нового рейдового буксира проекта 04690", — сказал он.

По словам Дыгало, в церемонии приняли участие начальник службы вспомогательного флота ВМФ РФ капитан первого ранга Анзор Дандамаев, главный инспектор службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения МО РФ капитан второго ранга Андрей Костенко, председатель комиссии государственной приёмки кораблей капитан первого ранга Алексей Потешкин, руководство и работники завода.

Дыгало добавил, что после прохождения всех необходимых испытаний буксир будет введен в состав Северного флота. Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.