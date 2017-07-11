ФПИ завершил разработку "нервной системы" для самолетов будущего

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) завершил разработку новейшей системы контроля состояния конструкции авиатехники на основе принципов работы нервной системы живых организмов, что существенно повысит безопасность полетов, сообщил РИА Новости руководитель проекта ФПИ Дмитрий Успенский.

"Возможности разработанной фондом встроенной системы неразрушающего контроля авиационных конструкций позволят в реальном времени делать оценку текущего состояния лайнера и прогнозировать оставшийся срок службы композитных деталей самолета, что существенно повысит безопасность полетов современной авиации", – рассказал Успенский.

По его словам, система контроля состояния авиационных конструкций разработана по аналогии с нервной системой живых организмов, согласно которой в структуру композиционного материала будут встраиваться чувствительные к механическим воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть.

"Далее информация о состоянии конструкции летательного аппарата в онлайн-режиме будет передаваться по лазерному лучу, распространяющемуся внутри оптического волокна, вплетенного в конструкцию авиатехники", – пояснил собеседник агентства.

При этом способность чувствительных элементов оптических волокон улавливать незначительные колебания конструкции самолета в воздухе и на земле повысит безопасность полетов самолетов, так как позволит быстро обнаруживать возникающие дефекты конструкций и оценивать их характер, заключил Успенский.

В пресс-службе ФПИ добавили, что работа большинства существующих сейчас аналогичных систем основана не на оптоволоконных технологиях, а на электронных датчиках, встроенных в определенные узлы и агрегаты авиатехники.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.