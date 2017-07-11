"Росэлектроника" представила БПЛА для теплового мониторинга объектов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Новую линейку разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для мониторинга теплового состояния объектов, представил холдинг "Росэлектроника", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.
Дроны, предназначенные для разведки на открытой местности, в городской среде, а также внутри зданий, можно использовать не только для мониторинга предприятий. Аппараты могут применяться при спасательных операциях, например для "выявления очагов горения, анализа обстановки и поиска путей эвакуации".
Среди представленных беспилотников — микро-БПЛА "Оса" и "Дозор", а также малый БПЛА вертолетного типа "Наблюдение".