"Росэлектроника" представила БПЛА для теплового мониторинга объектов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Новую линейку разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для мониторинга теплового состояния объектов, представил холдинг "Росэлектроника", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"В рамках международной выставки "Иннопром-2017" объединенный холдинг "Росэлектроника" впервые представил новую линейку разведывательных беспилотников … Все беспилотники оснащены миниатюрными тепловизорами, а также фото- и видео аппаратурой с возможностью передачи мультимедиа в формате HD", — говорится в сообщении пресс-службы.

Дроны, предназначенные для разведки на открытой местности, в городской среде, а также внутри зданий, можно использовать не только для мониторинга предприятий. Аппараты могут применяться при спасательных операциях, например для "выявления очагов горения, анализа обстановки и поиска путей эвакуации".

Среди представленных беспилотников — микро-БПЛА "Оса" и "Дозор", а также малый БПЛА вертолетного типа "Наблюдение".