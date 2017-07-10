В России к 2020 году создадут новейший экраноплан "Чайка"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Сафронов Сергей. Новейший экраноплан водоизмещением 54 тонны типа "Чайка" будет создан в России в 2019-2020 годах, его можно будет использовать и в интересах Минобороны, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-создателя — "Радар ММС" — Иван Анцев.

Экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.

"На данный момент проработан перспективный многоцелевой корабль-экраноплан нового поколения "Чайка" А-050 водоизмещением 54 тонны и полезной нагрузкой 15 тонн, который может решать различные задачи – от грузоперевозок до спецзадач поиска и спасения, разведки и других. Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами — от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса", — сказал Анцев.

Он надеется, что через несколько лет этот проект уже будет не в виде макета, а "в железе".

"Я даже не надеюсь, а уверен, потому что сейчас проводятся испытания, делаются необходимые расчеты, формируется задел, который позволит создать опытный образец", — сказал исполнительный директор.