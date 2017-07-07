"Уралвагонзавод" разрабатывает новые версии БМПТ "Терминатор"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" начала модернизацию боевой машины поддержки пехоты (БМПТ) "Терминатор" — в частности, данная бронемашина может получить орудия новых калибров и обновленные боевые модули, заявил в пятницу в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Александр Потапов.

В настоящее время созданы две версии "Терминатора" на базе танка Т-72 — "Терминатор-1" и "Терминатор-2", которые продаются на экспорт, но не закупаются Минобороны РФ.

"Мы не стоим на месте и рассматриваем новые калибры орудий, занимаемся модернизацией боевых отделений, в том числе для БМПТ", — сказал он.

Комментируя отсутствие на сегодняшний день заказов от Минобороны РФ на данную машину, Потапов отметил, что в обозримом будущем военное ведомство может начать ее закупки.

"У военных, насколько я знаю, поменялось неким образом отношение к этой машине. Поэтому, думаю, реакция будет положительной. Кроме того, возможность ведения боевых действий в ограниченных пространствах для нее достаточно подходит", — отметил он.

В комплекс вооружения БМПТ "Терминатор" производства корпорации "Уралвагонзавод" входят две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, две пусковые установки с противотанковыми ракетами "Атака-Т", два автоматических гранатомета АГ-17Д и 7,62- миллиметровый пулемет.

Система управления огнем основного вооружения машины позволяет обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях.

Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов. Как отмечал бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко, у "Терминатора-2" принципиально обновлены многие характеристики, что сделает его популярным за рубежом. В том числе, БМПТ получит новую пушку, а также созданная на базе шасси Т-72 компоновка позволила сократить экипаж с пяти до трех человек.