"Уралвагонзавод" разрабатывает новые версии БМПТ "Терминатор"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" начала модернизацию боевой машины поддержки пехоты (БМПТ) "Терминатор" — в частности, данная бронемашина может получить орудия новых калибров и обновленные боевые модули, заявил в пятницу в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Александр Потапов.
"Мы не стоим на месте и рассматриваем новые калибры орудий, занимаемся модернизацией боевых отделений, в том числе для БМПТ", — сказал он.
Комментируя отсутствие на сегодняшний день заказов от Минобороны РФ на данную машину, Потапов отметил, что в обозримом будущем военное ведомство может начать ее закупки.
В комплекс вооружения БМПТ "Терминатор" производства корпорации "Уралвагонзавод" входят две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, две пусковые установки с противотанковыми ракетами "Атака-Т", два автоматических гранатомета АГ-17Д и 7,62- миллиметровый пулемет.
Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов. Как отмечал бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко, у "Терминатора-2" принципиально обновлены многие характеристики, что сделает его популярным за рубежом. В том числе, БМПТ получит новую пушку, а также созданная на базе шасси Т-72 компоновка позволила сократить экипаж с пяти до трех человек.