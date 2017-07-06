Новое оружие России
Самолет Ан-2. Архивное фото

На МАКС представят цельнокомпозитный самолет, призванный заменить Ан-2

© Flickr / Dmitry Terekhov
16:0106.07.2017
(обновлено: 16:07 06.07.2017)
01960

НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Практически готовый к серийному производству новый самолет, полностью созданный из композитных материалов на замену самолета Ан-2, но c характеристиками, значительно его превосходящими, представят на международном авиасалоне МАКС-2017, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина Алексей Серьезнов.

Ан-2. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самолет на замену Ан-2 будет готов к серийному производству в 2017 году
Специалисты СибНИА занимаются ремоторизацией старых самолетов Ан-2 (самолет ТВС-2МС), а также ранее здесь был создан самолет ТВС-2ДТ с композитным крылом. Новый самолет с рабочим названием ТВС-2ДТС полностью создан из композитных материалов. По всем основным характеристикам он будет превосходить Ан-2, сохранив при этом его главные достоинства — маленькую скорость на взлете и посадке и малую длину разбега. Так, самолет будет развивать скорость в 300 километров в час (Ан-2 – 180 километров в час), дальность полета – 2 тысячи километров (Ан-2 – 1,2 тысячи), грузоподъемность – 2,5 тонн (Ан-2 – 1,5 тонны).

"Сначала здесь на Чкаловском аэродроме поднимется в воздух, облетаем его, проверим все системы, а затем он своим ходом полетит на МАКС", — сказал Серьезнов, отметив, что первый полет должен состояться через 3-4 дня и фактически самолет к нему готов. Уже 16 июля он должен быть в Жуковском. Начальник опытно-конструкторского бюро (ОКБ) по Вячеслав Писарев добавил, что по планам на МАКС самолет полетит без промежуточной посадки для дозаправки. Полет займет около 12 часов.

Стенд ОПК на Международном авиакосмическом салоне. Архивное фото
© Фото : ОПК
В МАКС-2017 примут участие почти 800 компаний
Серьезнов сообщил, что серийное производство этого самолета планируется организовать в Новосибирской области, возможно, рядом с аэродромом в городе Бердске за счет частно-государственного партнерства. Заинтересованные бизнесмены, по его словам, уже есть.

По словам научного руководителя СибНИА, композитный самолет первой серии будет стоить примерно 1,5 миллиона долларов, а далее цена будет ниже. Он полагает, что государственный спрос на такой самолет будет на уровне 300-350 самолетов – в вооруженные силы, санавиацию и лесоохрану. Параллельно, самолет смогут приобретать авиакомпании для перевозки пассажиров и грузов. На первом этапе работы новый авиазавод сможет выпускать около 20 самолетов в год, на создание полного цикла производства потребуются инвестиции в 25-35 миллионов долларов.

Ан-2 ("Аннушка", "кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отделанные села, а также использовался для различных хозяйственных работ.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском 18-23 июля.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена