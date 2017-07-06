На МАКС представят цельнокомпозитный самолет, призванный заменить Ан-2

НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Практически готовый к серийному производству новый самолет, полностью созданный из композитных материалов на замену самолета Ан-2, но c характеристиками, значительно его превосходящими, представят на международном авиасалоне МАКС-2017, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина Алексей Серьезнов.

Специалисты СибНИА занимаются ремоторизацией старых самолетов Ан-2 (самолет ТВС-2МС), а также ранее здесь был создан самолет ТВС-2ДТ с композитным крылом. Новый самолет с рабочим названием ТВС-2ДТС полностью создан из композитных материалов. По всем основным характеристикам он будет превосходить Ан-2, сохранив при этом его главные достоинства — маленькую скорость на взлете и посадке и малую длину разбега. Так, самолет будет развивать скорость в 300 километров в час (Ан-2 – 180 километров в час), дальность полета – 2 тысячи километров (Ан-2 – 1,2 тысячи), грузоподъемность – 2,5 тонн (Ан-2 – 1,5 тонны).

"Сначала здесь на Чкаловском аэродроме поднимется в воздух, облетаем его, проверим все системы, а затем он своим ходом полетит на МАКС", — сказал Серьезнов, отметив, что первый полет должен состояться через 3-4 дня и фактически самолет к нему готов. Уже 16 июля он должен быть в Жуковском. Начальник опытно-конструкторского бюро (ОКБ) по Вячеслав Писарев добавил, что по планам на МАКС самолет полетит без промежуточной посадки для дозаправки. Полет займет около 12 часов.

Серьезнов сообщил, что серийное производство этого самолета планируется организовать в Новосибирской области, возможно, рядом с аэродромом в городе Бердске за счет частно-государственного партнерства. Заинтересованные бизнесмены, по его словам, уже есть.

По словам научного руководителя СибНИА, композитный самолет первой серии будет стоить примерно 1,5 миллиона долларов, а далее цена будет ниже. Он полагает, что государственный спрос на такой самолет будет на уровне 300-350 самолетов – в вооруженные силы, санавиацию и лесоохрану. Параллельно, самолет смогут приобретать авиакомпании для перевозки пассажиров и грузов. На первом этапе работы новый авиазавод сможет выпускать около 20 самолетов в год, на создание полного цикла производства потребуются инвестиции в 25-35 миллионов долларов.

Ан-2 ("Аннушка", "кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отделанные села, а также использовался для различных хозяйственных работ.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском 18-23 июля.