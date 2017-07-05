"Ъ" узнал, кто возглавит создание жидкостных боевых ракетных комплексов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава государственного ракетного центра (ГРЦ) имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь займет пост генерального конструктора жидкостных боевых ракетных комплексов, кандидата на эту должность не могли найти почти два года, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в ракетной отрасли и аппарат правительства.
Отмечается, что назначение Дегтяря поставит точку в формировании института генеральных конструкторов по приоритетным направлениям вооружений и военной техники. Нынешнюю должность глава ГРЦ оставит.
Как пишет газета, Дегтярь занимал пост главы РПЦ имени Макеева, крупнейшего разработчика жидкостных баллистических ракет в России, с 1998 года. Одной из главных его заслуг в отрасли считают реализацию проекта "Сармат" — тяжелой шахтной жидкостной ракеты, которая должна быть принята на вооружение РВСН в 2019–2020 годах.
Институт генеральных конструкторов сконцентрирован примерно на 20 приоритетных направлениях создания сложных систем вооружения и военной техники. Кандидатов утверждает военно-промышленная комиссия РФ, а назначает лично президент, напомнили в издании.