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Мужчина с портфелем. Архивное фото

"Ъ" узнал, кто возглавит создание жидкостных боевых ракетных комплексов

© РИА Новости / Илья Питалев
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04:2705.07.2017
(обновлено: 04:29 05.07.2017)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава государственного ракетного центра (ГРЦ) имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь займет пост генерального конструктора жидкостных боевых ракетных комплексов, кандидата на эту должность не могли найти почти два года, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в ракетной отрасли и аппарат правительства.

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"В ближайшее время гендиректор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь будет назначен генеральным конструктором жидкостных боевых ракетных комплексов. Кандидата на этот пост искали почти два года — в правительстве не одобрили ни одну из представленных кандидатур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение Дегтяря поставит точку в формировании института генеральных конструкторов по приоритетным направлениям вооружений и военной техники. Нынешнюю должность глава ГРЦ оставит.

Как пишет газета, Дегтярь занимал пост главы РПЦ имени Макеева, крупнейшего разработчика жидкостных баллистических ракет в России, с 1998 года. Одной из главных его заслуг в отрасли считают реализацию проекта "Сармат" — тяжелой шахтной жидкостной ракеты, которая должна быть принята на вооружение РВСН в 2019–2020 годах.

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© AP Photo / Xinhua /Zha Chunming
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Новая должность, по данным газеты, расценивается как повышение: "он будет обладать всеми необходимыми полномочиями для продвижения и реализации своих идей, а по статусу приравнен к члену коллегии военно-промышленной комиссии, возглавляемой Дмитрием Рогозиным".

Институт генеральных конструкторов сконцентрирован примерно на 20 приоритетных направлениях создания сложных систем вооружения и военной техники. Кандидатов утверждает военно-промышленная комиссия РФ, а назначает лично президент, напомнили в издании.

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© МИА Россия Сегодня 2017
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