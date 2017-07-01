МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экипировка российского солдата будущего, которую продемонстрировали накануне на выставке в Москве, похожа на форму штурмовика из "Звездных войн", пишет британская газета Daily Mail.
Издание опубликовало две фотографии: на одной — новейшая экипировка, созданная российскими конструкторами, на другой — боец армии клонов из киноэпопеи Джорджа Лукаса.
"Россия упорно работает над тем, чтобы увеличить роботизацию армии… Москва намерена заменить живых солдат роботами, которые смогут участвовать в боевых действиях на суше, в воздухе, в воде и даже в космосе", — уверен автор материала.
Он напоминает, что генерал-лейтенант Андрей Григорьев, глава Фонда перспективных исследований, ранее заявлял, что войны будущего будут вести роботы и беспилотники, а солдат превратится в оператора, управляющего военной техникой.