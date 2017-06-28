Новое оружие России
Лодка проекта Лада. Архивное фото

Ответ Америке: Россия будет развивать воздухонезависимые подводные силы

© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
20:4128.06.2017
(обновлено: 20:43 28.06.2017)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой будет активно развивать неатомные подводные силы. Такой вывод можно сделать из заявлений представителей главного командования ВМФ России и кораблестроительной отрасли ОПК, сделанных в среду в Санкт-Петербурге.

Очень большая серия

В первый день работы Восьмого международного военно-морского салона МВМС-2017, проходящего в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что дизель-электрические подводные лодки типа "Лада" станут основным проектом для российских неатомных подводных сил; серия этих субмарин "будет очень большой"; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подводных кораблей анаэробными (воздухонезависимыми) энергетическими установками.

Во время торжественной встречи авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Североморске. 9 февраля 2017
© РИА Новости
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"Подводные лодки типа "Лада" станут основным проектом для неатомного флота… до 2025 года будет построено еще две, но на этом серия не ограничится, она будет очень большой", — сказал замглавкома ВМФ России.

Генеральный директор санкт-петербургских "Адмиралтейских верфей", строящих субмарины класса "Лада", Александр Бузаков уточнил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет. "Контракт будет подписан не раньше осени. Если все будет идти по технологическому графику, то подлодки будут построены в течение пяти лет", — сказал он.

Неатомный ответ Америке

"Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой силовой установкой будет активно развивать неядерные подводные силы ", — заявил РИА Новости во вторник председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Российский авианосец Адмирал Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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По его мнению, это будет российским ответом на посыл США о развитии направления, связанного с американскими неядерными вооружениями. "Если рассматривать подводную "воздухонезависимость" с геополитической точки зрения, то наши дизель-электрические ракетно-торпедные лодки — это тоже один из векторов развития неядерных вооружений", — полагает председатель ДПФ.

Он отметил, что в настоящее время в ВМФ России морские и океанские задачи успешно решают дизельные подводные лодки класса "Варшавянка" проектов 636.3 и 877. "Они доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов "Калибр-ПЛ" по объектам международных террористов на территории Сирии, и еще долго будут служить делу обороны нашей страны и выполнять задачи по поддержанию международной безопасности", — сказал Ненашев.

"С лодками проекта 677, в частности — с "Санкт-Петербургом", было очень много проблем. Но русское подводное кораблестроение развивается, несмотря на сложные времена. Очень много наработок, которые сейчас апробируются, применяются на проекте 677, известном как "Лада" — единственной пока лодке "Санкт-Петербург", которая находится на завершающих испытаниях на Северном флоте. Очень много применяется комплексов, в первую очередь связанных с навигационным, радиолокационным обеспечением, радиоэлектронной борьбой, киберзащищенностью", — подчеркнул военный эксперт.

Дизельная подводная лодка, проект Лада. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВМФ продолжит строительство неатомных подлодок "Лада"

По его словам, благодаря опытной эксплуатации "Санкт-Петербурга" в проект внесены существенные изменения.

"Уже подлодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" станут носителями многих новых комплексов, связанных с понижением шумности, усилением скрытности, более точным навигационным обеспечением, улучшением условий обитаемости. Повысятся и тактико-технические характеристики находящегося на борту ракетного и торпедного оружия. И, скорее всего, они действительно будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой", — считает Ненашев.

Он уточнил, что, если анаэробную силовую установку, которая разрабатывается в России уже довольно давно, удастся поставить на субмарины проекта 677, то "Лады" могут не всплывать значительно дольше "Варшавянок", которые набивают аккумуляторы каждые сутки. "Кстати сказать, на подходе новые разработки в этой сфере — энергетические установки, работающие чуть ли не по принципу реактора", — добавил председатель ДПФ.

Перспективная "Лада"

Российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 677 типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Крейсер Москва. Архивное фото
© AFP 2017 / Max Delany
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Субмарины проекта 677 отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса "Калибр-ПЛ", торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами "Игла".

Надводное водоизмещение корабля — около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения — до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода — более 20 узлов (один узел — 1852 метра в час). Численность экипажа подлодки составляет немногим более 30 человек.

Головная субмарина серии — "Санкт-Петербург" — была заложена на "Адмиралтейских верфях" Северной столицы в 1997 году; после передачи ВМФ России в 2010 году она находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Второй корабль проекта 677 — "Кронштадт" — заложен в 2005 году, третий — "Великие Луки" — в 2006 году. Затем строительство этих подлодок в Санкт-Петербурге было заморожено и возобновлено в 2013 году. Контракт на постройку до 2025 года четвертой и пятой субмарин серии для ВМФ России планируется заключить в ближайшее время.

Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море. Архивное фото
© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
Две подлодки проекта "Лада" построят в ближайшие пять лет

До двух недель без всплытия

Подлодки типа "Лада" первыми из российских неатомных субмарин планируется оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), главное преимущество которых — увеличение скрытности лодки. Субмарина получает возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время, как ДЭПЛ проектов 636 и 877 класса "Варшавянка" вынуждены подвсплывать ежесуточно.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных методом получения водорода: в самой установке предусмотрено его получение в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

Российский авианосец Адмирал Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Авианосец "Адмирал Кузнецов" начнут модернизировать в 2018 году

В России разработкой анаэробной установки и литий-ионной аккумуляторной батареи, значительно увеличивающих продолжительность подводного плавания неатомных субмарин без всплытия, наиболее продуктивно занимается Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", где создают полномасштабный действующий образец — модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".

ВНЭУ также будут устанавливаться на субмаринах проекта 677 типа "Амур", предназначенных для иностранных заказчиков. Это должно значительно повысить экспортный потенциал производимых в России боевых подводных кораблей.

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