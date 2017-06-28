Ответ Америке: Россия будет развивать воздухонезависимые подводные силы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой будет активно развивать неатомные подводные силы. Такой вывод можно сделать из заявлений представителей главного командования ВМФ России и кораблестроительной отрасли ОПК, сделанных в среду в Санкт-Петербурге.

Очень большая серия



В первый день работы Восьмого международного военно-морского салона МВМС-2017, проходящего в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что дизель-электрические подводные лодки типа "Лада" станут основным проектом для российских неатомных подводных сил; серия этих субмарин "будет очень большой"; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подводных кораблей анаэробными (воздухонезависимыми) энергетическими установками.

"Подводные лодки типа "Лада" станут основным проектом для неатомного флота… до 2025 года будет построено еще две, но на этом серия не ограничится, она будет очень большой", — сказал замглавкома ВМФ России.

Генеральный директор санкт-петербургских "Адмиралтейских верфей", строящих субмарины класса "Лада", Александр Бузаков уточнил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет. "Контракт будет подписан не раньше осени. Если все будет идти по технологическому графику, то подлодки будут построены в течение пяти лет", — сказал он.

Неатомный ответ Америке



"Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой силовой установкой будет активно развивать неядерные подводные силы ", — заявил РИА Новости во вторник председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

По его мнению, это будет российским ответом на посыл США о развитии направления, связанного с американскими неядерными вооружениями. "Если рассматривать подводную "воздухонезависимость" с геополитической точки зрения, то наши дизель-электрические ракетно-торпедные лодки — это тоже один из векторов развития неядерных вооружений", — полагает председатель ДПФ.

Он отметил, что в настоящее время в ВМФ России морские и океанские задачи успешно решают дизельные подводные лодки класса "Варшавянка" проектов 636.3 и 877. "Они доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов "Калибр-ПЛ" по объектам международных террористов на территории Сирии, и еще долго будут служить делу обороны нашей страны и выполнять задачи по поддержанию международной безопасности", — сказал Ненашев.

"С лодками проекта 677, в частности — с "Санкт-Петербургом", было очень много проблем. Но русское подводное кораблестроение развивается, несмотря на сложные времена. Очень много наработок, которые сейчас апробируются, применяются на проекте 677, известном как "Лада" — единственной пока лодке "Санкт-Петербург", которая находится на завершающих испытаниях на Северном флоте. Очень много применяется комплексов, в первую очередь связанных с навигационным, радиолокационным обеспечением, радиоэлектронной борьбой, киберзащищенностью", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, благодаря опытной эксплуатации "Санкт-Петербурга" в проект внесены существенные изменения.

"Уже подлодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" станут носителями многих новых комплексов, связанных с понижением шумности, усилением скрытности, более точным навигационным обеспечением, улучшением условий обитаемости. Повысятся и тактико-технические характеристики находящегося на борту ракетного и торпедного оружия. И, скорее всего, они действительно будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой", — считает Ненашев.

Он уточнил, что, если анаэробную силовую установку, которая разрабатывается в России уже довольно давно, удастся поставить на субмарины проекта 677, то "Лады" могут не всплывать значительно дольше "Варшавянок", которые набивают аккумуляторы каждые сутки. "Кстати сказать, на подходе новые разработки в этой сфере — энергетические установки, работающие чуть ли не по принципу реактора", — добавил председатель ДПФ.

Перспективная "Лада"



Российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 677 типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Субмарины проекта 677 отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса "Калибр-ПЛ", торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами "Игла".

Надводное водоизмещение корабля — около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения — до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода — более 20 узлов (один узел — 1852 метра в час). Численность экипажа подлодки составляет немногим более 30 человек.

Головная субмарина серии — "Санкт-Петербург" — была заложена на "Адмиралтейских верфях" Северной столицы в 1997 году; после передачи ВМФ России в 2010 году она находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Второй корабль проекта 677 — "Кронштадт" — заложен в 2005 году, третий — "Великие Луки" — в 2006 году. Затем строительство этих подлодок в Санкт-Петербурге было заморожено и возобновлено в 2013 году. Контракт на постройку до 2025 года четвертой и пятой субмарин серии для ВМФ России планируется заключить в ближайшее время.

До двух недель без всплытия



Подлодки типа "Лада" первыми из российских неатомных субмарин планируется оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), главное преимущество которых — увеличение скрытности лодки. Субмарина получает возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время, как ДЭПЛ проектов 636 и 877 класса "Варшавянка" вынуждены подвсплывать ежесуточно.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных методом получения водорода: в самой установке предусмотрено его получение в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

В России разработкой анаэробной установки и литий-ионной аккумуляторной батареи, значительно увеличивающих продолжительность подводного плавания неатомных субмарин без всплытия, наиболее продуктивно занимается Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", где создают полномасштабный действующий образец — модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".

ВНЭУ также будут устанавливаться на субмаринах проекта 677 типа "Амур", предназначенных для иностранных заказчиков. Это должно значительно повысить экспортный потенциал производимых в России боевых подводных кораблей.