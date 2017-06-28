"Техмаш" представил зависающую над водой противолодочную авиабомбу

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил на Международном военно-морском салоне (МВМС) в Санкт-Петербурге зависающую над водой противолодочную корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", сообщает компания.

МВМС-2017 проходит с 28 июня по 2 июля, в нем принимают участие оборонно-промышленные предприятия и делегации из более чем 50 государств мира.

"Концерн "Техмаш" представил в рамках МВМС-2017 противолодочную корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", разработанную на базе НИИИ (Балашиха). Особенность бомбы заключается в способности "зависать" над поверхностью воды до четырех минут. На сегодняшний день "Загон-2Э" не имеет аналогов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспонат "Загон-2Э" сразу привлек внимание участников салона. Бомба предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном, перископном, подводном (до глубины 600 метров) положениях, и субмарин, лежащих на грунте в мелководных и глубоководных районах моря. Дальность обнаружения цели составляет до 450 метров.

Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона- 2Э" по сравнению с бомбой-предшественницей "Загон-1" почти в три раза. При этом втрое снизилась стоимость выполнения боевой задачи.