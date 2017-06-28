"Техмаш" представил зависающую над водой противолодочную авиабомбу

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил на Международном военно-морском салоне (МВМС) в Санкт-Петербурге зависающую над водой противолодочную корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", сообщает компания.
"Концерн "Техмаш" представил в рамках МВМС-2017 противолодочную корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", разработанную на базе НИИИ (Балашиха). Особенность бомбы заключается в способности "зависать" над поверхностью воды до четырех минут. На сегодняшний день "Загон-2Э" не имеет аналогов", — говорится в сообщении.
Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона- 2Э" по сравнению с бомбой-предшественницей "Загон-1" почти в три раза. При этом втрое снизилась стоимость выполнения боевой задачи.