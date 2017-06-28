Авианосец "Адмирал Кузнецов" после ремонта прослужит еще 20 лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Единственный на сегодняшний день российский авианосец "Адмирал Кузнецов" после ремонта прослужит Военно-морскому флоту ещё 20 лет, сообщил РИА Новости в среду вице-президент Объединённой судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"На ремонт ТАВКР (тяжёлого авианесущего крейсера) "Адмирал Кузнецов" контракта у нас пока нет. Есть представление по объему работ, и наши предприятия к ним готовы. После обновления крейсер может прослужить еще не менее 20 лет", — сказал он в ходе международного Военно-морского салона (МВМС-2017).

Заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук заявлял журналистам, что ремонт "Адмирала Кузнецова", предположительно, начнется в этом году. Крейсер был введен в строй в 1991 году.

В октябре 2016 года корабельная ударная группа (КУГ) СФ во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" в составе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.

На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории САР. По целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.

В феврале группа кораблей вернулась в Североморск.