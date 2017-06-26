Новое оружие России
Военнослужащие подразделений специального назначения региональных командований внутренних войск МВД РФ. Архивное фото

На снабжение Вооруженных сил России приняли новый противогаз ПМК-4

© РИА Новости / Александр Кряжев
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17:5726.06.2017
(обновлено: 18:00 26.06.2017)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Новый противогаз ПМК-4, полностью интегрированный в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2" и адаптируемый под перспективные образцы, принят на снабжение Вооруженных сил России, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"В настоящее время ведется поставка в войска новых образцов средств индивидуальной защиты органов дыхания. В июне принят на снабжение новый противогаз ПМК-4, который полностью интегрирован в состав как существующих комплектов индивидуальной экипировки, таких как "Ратник-2", так и может быть адаптирован под разрабатываемые варианты индивидуальной экипировки", — сказал Кириллов, слова которого процитировал департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

По его словам, в новом противогазе реализованы все лучшие технические решения, применяемые в мировой практике создания средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Комплекс Ратник, Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шлем-маска противогаза, изготовленная из синтетического бутилкаучука и силикона отечественного производства, обеспечивает комплексную защиту и по эластичности превосходит шлем-маски лучших образцов зарубежного производства. По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5-2 раза.

"Технические решения, реализованные в противогазе ПМК-4, будут использованы при разработке противогаза в интересах Арктической группировки войск. В новом противогазе будут проработаны вопросы его сочетаемости с зимними комплектами боевой экипировки военнослужащих, а также особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера", — добавил начальник войск РХБЗ ВС РФ.

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Экипировка солдата будущего "Ратник"
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